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13:47 (мск), источник: © РИА Новости

Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при назначении бывших российских чиновников в Донбассе имел место обмен мнениями с Кремлем.

Источник: РИА "Новости"

«Естественно они же до этого где-то работали. Как минимум контакты на этот счет осуществлялись, обмен мнениями имел место», — сказал Песков.

Также на вопрос о том, могут ли быть назначены российские чиновники на должности руководителей освобожденных регионов и районов Украины, Песков ответил, что нельзя ничего исключать.

Это будет зависеть от выбора людей, которые живут в этих освобожденных районах. Мы живем в таком мире, когда нельзя исключать ничего.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил премьером ДНР экс-директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталия Хоценко. В ЛНР новым зампредседателя правительства республики стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

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