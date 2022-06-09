Песков прокомментировал назначение бывших российских чиновников в Донбассе

«Естественно они же до этого где-то работали. Как минимум контакты на этот счет осуществлялись, обмен мнениями имел место», — сказал Песков.
Также на вопрос о том, могут ли быть назначены российские чиновники на должности руководителей освобожденных регионов и районов Украины, Песков ответил, что нельзя ничего исключать.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил премьером ДНР экс-директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталия Хоценко. В ЛНР новым зампредседателя правительства республики стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.