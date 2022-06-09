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13:56 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле прокомментировали слова Делимханова о сроках спецоперации

Представитель Кремля Песков: спецоперация на Украине закончится с выполнением ее задач.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Задачи специальной военной операции на Украине обозначены, их выполнение будет означать завершение спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прогноз депутата Госдумы Адама Делимханова об окончании операции до конца года.

Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции на Украине и в республиках Донбасса, сообщил в интервью РИА Новости, что надеется на завершение спецоперации к концу этого года. При этом Делимханов подчеркнул, что на данном этапе говорить об окончании операции рано.

«Президент Путин обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли в этом году закончиться спецоперация, какие сроки окончания видят в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства не стал отвечать на вопрос, можно ли будет считать успешной завершение спецоперации при действующем руководстве Украины. «Это оставляю без комментария», — сказал он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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