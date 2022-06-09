В Киеве заявили о планах Фридмана получить украинское гражданство

Российский бизнесмен, cооснователь LetterOne Михаил Фридман, родившийся во Львове, консультируется с властями Украины насчет возможности получить украинское гражданство и перерегистрировать в стране основные активы, сообщил в интервью украинскому Forbes глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.
«Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче», — сказал он.
РБК направил запросы в Letter One и представителю Вексельберга.
Как сообщила Financial Times, Фридман 27 февраля, через три дня после начала российской спецоперации на Украине, направил письмо сотрудникам лондонского офиса LetterOne.
«Но большую часть моей жизни я прожил как гражданин России, создавая и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским, и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия для обоих народов», — заявил Фридман.
На следующий день Евросоюз ввел санкции против бизнесмена, предусматривающие заморозку активов и запрет на въезд. В обосновании ограничений ЕС говорилось, что Фридман «участвовал в попытках Кремля по снятию санкций США, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины», «активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду» от руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины».
С решением ЕС ввести санкции Фридман не согласился и оспорил его в суде. По его словам, западные страны, вводя ограничительные меры, не понимают, «как на самом деле работает власть в России», и уверены, что «эти жадные олигархи могут подойти к [президенту России Владимиру] Путину и сказать ему, чтобы он остановился». «Почему они так думают?» — задался вопросом Фридман.
После введения санкций ЕС (позже к ним присоединилась и Великобритания) он вышел из совета директоров Альфа-банка и перестал быть его крупнейшим акционером. Предприниматель также покинул LetterOne.
По версии российского Forbes, бизнесмен занимает шестое место в списке богатейших людей страны. Его состояние издание оценивает в $11,8 млрд. Помимо российского у Фридмана есть гражданство Израиля. Живет он в основном в Лондоне, с 2015 года является резидентом Великобритании.
Виктория Полякова
При участии Надежды Синцовой, Анастасии Серовой