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00:44 (мск), источник: © РИА Новости

США признали, что санкции против России провоцируют рост цен

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции в связи с событиями на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.

Источник: Reuters

«Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива», — сказала Йеллен в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times.

Глава американского минфина выразила уверенность, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.

Йеллен также допустила, что в свете происходящих в мировой геополитике событий экономический рост США замедлится, однако рецессии в экономике опасаться не стоит.

«Я не считаю, что нас ожидает рецессия», — подчеркнула высокопоставленный представитель администрации США.

Президент США Джо Байден в своем выступлении накануне назвал рекордную инфляцию проклятием для страны. В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что она находится на «неприемлемом» уровне, и связывали ее рост с последствиями украинского кризиса, при этом отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.

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