Россияне рассказали, чем бы занимались, если бы не было работыКаждый одиннадцатый россиянин не представляет своей жизни без работы, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Фоторепортажи
23Парад Победы на Красной площади
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
03:02 (мск), источник: Газета.Ру

Bloomberg назвал главных противников вступления Украины в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) собирается 17 июня предоставить свое заключение по вопросу о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, с высокой вероятностью оценка ЕК будет положительной, однако с продвижением заявки Киева на членство в объединении могут возникнуть проблемы из-за сопротивления ряда государств.

Источник: AP 2022

По информации Bloomberg, против предоставления Украине статуса кандидата выступают Нидерланды и Дания, несмотря на поддержку этого решения со стороны других стран объединения. В частности, Копенгаген направил дипломатическую ноту, в которой отметил, что пока украинская сторона не соответствует критериям, необходимым для предоставления ей статуса кандидата в Евросоюз.

«В Дании видят на Украине в целом очень раннюю стадию готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и создать функционирующую рыночную экономику или стать конкурентоспособной на едином рынке», — говорится в материале.

При этом источники агентства подчеркивают, что Германия предлагает странам пойти на компромисс в отношении статуса кандидата для Украины и предоставить Киеву его лишь условно.

Как ожидается, страны-члены ЕС примут решение о том, давать ли украинской стороне соответствующий статус или нет, на саммите объединения в конце июня. В последнее время наиболее активно в поддержку евроинтеграции Украины выступает Польша и страны Балтии. В Киеве вопрос вступления страны в Евросоюз называют ключевым и считают, что он якобы связан с будущим всей Европы на фоне продолжения российской спецоперации на украинской территории.

Ранее СМИ сообщили, что одобрение Еврокомиссией заявки Украины о членстве в ЕС разозлит других кандидатов.

Иван Половинин

 Минцифры России предложило поднять пошлину за оказание услуг связи в 130 раз
Штаб ДНР заявил о начале боев за Славянск
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь