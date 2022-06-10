Bloomberg назвал главных противников вступления Украины в ЕС

По информации Bloomberg, против предоставления Украине статуса кандидата выступают Нидерланды и Дания, несмотря на поддержку этого решения со стороны других стран объединения. В частности, Копенгаген направил дипломатическую ноту, в которой отметил, что пока украинская сторона не соответствует критериям, необходимым для предоставления ей статуса кандидата в Евросоюз.
«В Дании видят на Украине в целом очень раннюю стадию готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и создать функционирующую рыночную экономику или стать конкурентоспособной на едином рынке», — говорится в материале.
Как ожидается, страны-члены ЕС примут решение о том, давать ли украинской стороне соответствующий статус или нет, на саммите объединения в конце июня. В последнее время наиболее активно в поддержку евроинтеграции Украины выступает Польша и страны Балтии. В Киеве вопрос вступления страны в Евросоюз называют ключевым и считают, что он якобы связан с будущим всей Европы на фоне продолжения российской спецоперации на украинской территории.
Ранее СМИ сообщили, что одобрение Еврокомиссией заявки Украины о членстве в ЕС разозлит других кандидатов.