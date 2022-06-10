Матвиенко заявила о готовности России преодолеть конфронтацию с Западом

«Мы должны постоянно помнить, что русофобия в Европе имеет глубокие корни. И происходящее сегодня не внезапный, кратковременный эпизод, а постоянная составляющая общественно-политической жизни Запада», — рассказала председатель СФ в своем блоге на сайте верхней палаты парламента, подкрепив свое высказывание цитатой социолога-панслависта Николая Данилевского о том, что «Европа видит в Руси не только чуждое, но и враждебное начало».
Матвиенко подчеркнула, что вышеизложенное не стоит рассматривать как призыв к изоляции от западных стран или проявлению ненависти. «Мы живем на одной планете и обречены на взаимодействие. Очень жаль, что другая сторона сейчас не хочет этого понимать. Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее», — рассказала спикер СФ.
Она добавила, что против России развязана информационно-пропагандистская и идеологическая война.
На прошлой неделе Валентина Матвиенко выступила с публичным одобрением выхода России из Болонского процесса, подчеркнув, что в 2003 году, когда РФ к нему присоединилась, «мы были наивные, в розовых очках, — очень хотелось нравиться Западу».