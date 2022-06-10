Россияне рассказали, чем бы занимались, если бы не было работыКаждый одиннадцатый россиянин не представляет своей жизни без работы, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
23Парад Победы на Красной площади
08:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Матвиенко заявила о готовности России преодолеть конфронтацию с Западом

Как считает спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, в России нет «западофобии», а российская сторона готова к преодолению сложившейся конфронтации с западными странами, однако «не в ущерб нашим интересам». По мнению сенатора Матвиенко, Запад не желает взаимодействовать с Россией.

«Мы должны постоянно помнить, что русофобия в Европе имеет глубокие корни. И происходящее сегодня не внезапный, кратковременный эпизод, а постоянная составляющая общественно-политической жизни Запада», — рассказала председатель СФ в своем блоге на сайте верхней палаты парламента, подкрепив свое высказывание цитатой социолога-панслависта Николая Данилевского о том, что «Европа видит в Руси не только чуждое, но и враждебное начало».

Матвиенко подчеркнула, что вышеизложенное не стоит рассматривать как призыв к изоляции от западных стран или проявлению ненависти. «Мы живем на одной планете и обречены на взаимодействие. Очень жаль, что другая сторона сейчас не хочет этого понимать. Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее», — рассказала спикер СФ.

Она добавила, что против России развязана информационно-пропагандистская и идеологическая война.

Мы боремся на двух фронтах. С одной стороны, с идеями, которые стремится внедрить в сознание российских граждан, в первую очередь молодых людей, Запад. С другой — с неонацизмом в его нынешнем, украинском, обличье.

Валентина Матвиенко

На прошлой неделе Валентина Матвиенко выступила с публичным одобрением выхода России из Болонского процесса, подчеркнув, что в 2003 году, когда РФ к нему присоединилась, «мы были наивные, в розовых очках, — очень хотелось нравиться Западу».

Андрей Сапожников

Во время загрузки произошла ошибка.
 Минобороны Украины оценило ежедневные потери ВСУ
Песков разъяснил пост Медведева про «ублюдков и выродков»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь