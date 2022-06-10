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09:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В России предложили отказаться от реформ во власти на время спецоперации

На время проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе (СВО) следует отказаться от реформ и их обсуждения.

Источник: РИА "Новости"

Эта инициатива прописана в проекте закона, предложенного депутатами фракции КПРФ в Госдуме, среди которых — глава фракции и самой партии Геннадий Зюганов. Информация о проекте закона содержится в электронной базе Госдумы — Системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту законопроекта, ущерб обществу может нанести само рассмотрение подобных инициатив. В связи с этим авторы предлагают дать возможность вносить проекты законов, принятие которых предусматривает необходимость изменения системы и структуры органов государственной власти или органов местного самоуправления исключительно самим органам власти при положительном заключении президента.

«Рассмотрение указанных (…) проектов федеральных конституционных законов и проектов федеральных законов, которые находятся на рассмотрении Государственной Думы, приостанавливается до окончания специальной военной операции», — говорится в тексте законопроекта.

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