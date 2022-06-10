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11:49 (мск), источник: ТАСС

Киевская прокуратура предъявила политологу Погребинскому обвинение в госизмене

Служба безопасности Украины в свою очередь также сообщила о предъявлении обвинений украинскому политологу.

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Украинскому политологу Михаилу Погребинскому заочно предъявлено обвинение в государственной измене за высказанные в СМИ экспертные оценки, которые власти Украины расценивают как «пророссийские». Об этом сообщила в пятницу Киевская городская прокуратура.

«Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева политтехнологу и активному политкомментатору заочно сообщили о подозрении (предъявили обвинение — прим. ТАСС) в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении прокуратуры в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). «По данным следствия, подозреваемый, являясь гражданином Украины, несколько лет оказывал помощь Российской Федерации в подрывной деятельности против Украины», — отметили в прокуратуре.

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«Выступая в роли “эксперта”, он неоднократно участвовал в эфире телепрограмм, ток-шоу и интервью, распространяя наработанные российские месседжи, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашем государстве, деморализацию украинской армии, формирование негативного имиджа Украины на международной арене. Таким образом, подозреваемый проводил пропагандистскую деятельность, направленную на продвижение выгодных российских идеологических установок, способствуя тем самым стране-агрессору (так власти Украины называют Россию — прим. ТАСС) в подрывной деятельности против Украины», — добавили в прокуратуре.

Служба безопасности Украины в свою очередь также сообщила о предъявлении обвинений украинскому политологу. При этом в спецслужбе заявили о близости Погребинского к оппозиционному украинскому политику Виктору Медведчуку, который находится под арестом по обвинению в госизмене.

Прокуратура Киева и СБУ не назвали имени обвиняемого. Однако издание «Украинская правда» сообщило со ссылкой на свои источники, что речь идет о Михаиле Погребинском. Прокуратура Киева также опубликовала в соцсети фотокадр эфира одной из передач на российском ТВ, где выступает по видеосвязи обвиняемый украинский политолог. Его лицо частично заретушировано, однако по общим чертам просматривается лицо Погребинского.

Погребинский является основателем Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Он был членом Совета экспертов по внутренней политике при президенте Леониде Кучме (1998−2000 гг.), в 2002—2004 гг. работал советником главы администрации президента Украины. В марте украинские следователи провели обыски у Погребинского, но он не был задержан. В начале апреля украинские СМИ сообщили, что политолог уехал в Венгрию, а далее отправился в Германию.

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