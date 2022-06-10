Финляндия планирует поставку пятого пакета военной помощи Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину, Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. О первой поставке финского оружия на Украине сообщалось 28 февраля, о второй — 24 марта, третьей — 19 апреля, четвертой — 5 мая.
«Финляндия направляет Украине дополнительную военную помощь. Для обеспечения того, чтобы помощь дошла до адресата, дальнейшая информация о содержании, способе доставки и сроках оказания помощи не разглашается», — говорится в сообщении.
При принятии решения о дополнительной помощи Финляндией были учтены как потребности Украины, так и ресурсы Сил обороны, уточняется в сообщении.