12:44 (мск), источник: Lenta.Ru
Стало известно о возможном визите Макрона в Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон, возможно, совершит визит в Киев на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные газеты Le Figaro.
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Представители Елисейского дворца не подтвердили и не опровергли эти данные.
После начала военной спецоперации России с визитом на Украине побывали шеф Пентагона США Ллойд Остин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ряд американских чиновников, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Украинские власти также настаивают на том, чтобы с визитом в Киев приехал американский лидер Джо Байден, однако пока таких планов нет.