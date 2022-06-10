13:56 (мск), источник: ТАСС
Лавров: санкции Киева против властей РФ недостойны какого-либо ответного шага Москвы
Всего под санкции подпали 35 человек.
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ЕРЕВАН, 10 июня. /ТАСС/. Санкции Киева в отношении руководства России, введенные в четверг по решению украинского президента Владимира Зеленского, недостойны какого-либо ответного шага со стороны Москвы. Об этом заявил журналистам в пятницу министр иностранный дел РФ Сергей Лавров.
«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны, — сказал он, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать украинские санкции. — Чем бы дитя ни тешилось».
Зеленский своим указом ввел бессрочные санкции в отношении президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, секретаря Совбеза Николая Патрушева, премьер-министра Михаила Мишустина и почти всех членов правительства РФ, включая Сергея Лаврова. Всего под санкции подпали 35 человек.