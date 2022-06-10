Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла

«Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла Грызлову Борису Вячеславовичу — чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Беларусь», — говорится в тексте указа.
Аналогичный ранг был также присвоен послам России в Индии и Перу Денису Алипову и Игорю Романченко. Помимо этого глава государства присвоил ряду дипломатов ранги чрезвычайных и полномочных посланников 1 и 2 класса.
Грызлов с 2015 г. является полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Украине, куда также входят представители Украины и ОБСЕ.
С марта 2021 г. должность российского посла в Минске занимал Евгений Лукьянов, его предшественником на этом посту был экс-губернатор Иркутской области и экс-сенатор Дмитрий Мезенцев, который сейчас является секретарем Союзного государства России и Белоруссии.