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13:30 (мск), источник: Ведомости

Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла

Президент России Владимир Путин присвоил дипломату Борису Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла. Такой указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В январе Грызлов был назначен новым послом России в Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

«Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла Грызлову Борису Вячеславовичу — чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Беларусь», — говорится в тексте указа.

Аналогичный ранг был также присвоен послам России в Индии и Перу Денису Алипову и Игорю Романченко. Помимо этого глава государства присвоил ряду дипломатов ранги чрезвычайных и полномочных посланников 1 и 2 класса.

Грызлов с 2015 г. является полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Украине, куда также входят представители Украины и ОБСЕ.

С марта 2021 г. должность российского посла в Минске занимал Евгений Лукьянов, его предшественником на этом посту был экс-губернатор Иркутской области и экс-сенатор Дмитрий Мезенцев, который сейчас является секретарем Союзного государства России и Белоруссии.

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