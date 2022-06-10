13:44 (мск), источник: © РИА Новости
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
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По данным исследования, 78% опрошенных заявили о доверии президенту, 13% опрошенных «скорее не доверяют» президенту РФ, 9% респондентов затруднились ответить.
По мнению 81% опрошенных, Владимир Путин скорее хорошо работает на своем посту, 10% участников опроса считают, что президент работает «скорее плохо». Еще 9% респондентов затруднились ответить.
Опрос «ФОМнибус» проведен 9 июня среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.