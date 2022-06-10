Швейцария вслед за ЕС одобрила шестой пакет санкций против России

В документе говорится, что министерство экономики, образования и науки страны (EAER) ввело санкции в отношении 100 физических и юридических лиц из России и Белоруссии. «В рамках своей компетенции EAER одобрило введение санкций в отношении еще более 100 российских и белорусских физических и юридических лиц. Ограничения коснулись военнослужащих, журналистов и бизнесменов, включая Александра Мельниченко, и членов их семей», — говорится в заявлении.
В пресс-службе правительства добавили, что санкционные списки Швейцарии аналогичны спискам ЕС. Помимо этого был расширен перечень запрещенных к экспорту товаров, которые могли бы «способствовать укреплению России в военном и технологическом плане или развитию сектора обороны и безопасности», отметили в кабмине.
13 апреля Швейцария ввела пятый пакет санкций против России. Ограничения затронули 200 физических и юридических лиц. В частности, в черном списке оказались Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которые указаны как «дочери президента Владимира Путина». В санкционный список также попали российские политики, бизнесмены, военные и журналисты.
3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Страны — члены ЕС ввели запрет на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в Европу. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов.