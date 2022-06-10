15:31 (мск), источник: ТАСС
Шольц: Сербия не может стать членом ЕС, не признав независимость Косова
Канцлер ФРГ также пообещал Приштине поддержку в вопросе визовой либерализации с ЕС.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
БЕЛГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
«Косово и Сербия должны достичь всеобъемлющего соглашения. <…> Ясно, что соглашение окончательно решает вопрос признания Косова, невозможно двум странам, которые не признают одна другую, стать частью ЕС. Этот процесс должен быть прагматичным», — заявил Шольц в пятницу в Приштине на пресс-конференции с премьером непризнанного образования Альбином Курти, передает портал Kosovo Online.
Канцлер также пообещал Приштине поддержку в вопросе визовой либерализации с ЕС.
В свою очередь Курти выступил с инициативой вступления Косова в НАТО. Он заявил, что «НАТО должно быть в Косове до тех пор, пока Косово не станет частью НАТО».
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы при поддержке Запада активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.