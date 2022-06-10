Осужденный в ДНР британский наемник Аслин раскрыл размер жалования в ВСУ

Об этом сообщает РИА «Новости».
«Условия одинаковые. Когда я вступил в ряды ВСУ, мое жалование было около 8 тысяч гривен. Это примерно 250 долларов. Позже президент Украины поднял жалование военным до 12 тысяч гривен (около $406.8 — прим. ред.)», — рассказал наемник.
По его словам, в ВСУ к нему хорошо относились, хотя и «подтрунивали» над тем, что он британец и не говорит на украинском языке, из-за чего ему приходилось пользоваться электронным переводчиком.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне Украины. В ходе заседания они частично признали вину.
Как установило следствие, все трое действовали в составе ВСУ в качестве наемников, «принимали участие в подготовке и ведении боевых действий» против ДНР.
Адвокат осужденных Павел Косован заявил, что защита будет обжаловать решение суда.