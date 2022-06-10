Румыния впервые испытала американскую HIMARS

«В национальном зенитном учебном центре имени генерала Иона Бунгеску в Капу-Мидия в период с 8 по 10 июня впервые были проведены стрельбы из системы HIMARS, которая поступила в распоряжение 8-й оперативно-тактической ракетной бригады “Александру Иоанна Куза” в 2021 году», — заявили в военном ведомстве.
Там добавили, что стрельбы проходят согласно учениям Unirea 22 и Viforul 22, осуществляемым 8-й тактической оперативно-ракетной бригадой для отработки обеспечения огневой поддержки войск, осуществляющих операции по береговой обороне.
В ноябре 2020 года Forbes рассказал, что сухопутные войска США в рамках учений передислоцировали в Румынию две боевые машины HIMARS, выпустили несколько ракет в воздух и вернули установки в Германию.