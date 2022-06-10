Плевки и рыдания: как здороваются в разных странах мираМы собрали 12 вариантов: от очевидных до самых странных.
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
12Полное затмение кровавой суперлуны
20:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Румыния впервые испытала американскую HIMARS

Румыния впервые испытала американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), сообщило министерство национальной обороны страны.

Источник: AFP 2022

«В национальном зенитном учебном центре имени генерала Иона Бунгеску в Капу-Мидия в период с 8 по 10 июня впервые были проведены стрельбы из системы HIMARS, которая поступила в распоряжение 8-й оперативно-тактической ракетной бригады “Александру Иоанна Куза” в 2021 году», — заявили в военном ведомстве.

Там добавили, что стрельбы проходят согласно учениям Unirea 22 и Viforul 22, осуществляемым 8-й тактической оперативно-ракетной бригадой для отработки обеспечения огневой поддержки войск, осуществляющих операции по береговой обороне.

В ноябре 2020 года Forbes рассказал, что сухопутные войска США в рамках учений передислоцировали в Румынию две боевые машины HIMARS, выпустили несколько ракет в воздух и вернули установки в Германию.

Справка
Евросоюз согласовал частичное эмбарго на нефть из России. Что это значитКак ограничения могут повлиять на Россию и мировой рынок нефти, разбирался РБК.
 Лавров прокомментировал введенные Зеленским санкции
Врач перечислил вызывающие рак виды вирусов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь