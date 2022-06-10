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21:51 (мск), источник: Известия

МИД Эстонии вызвал посла РФ из-за слов Путина о походе Петра I на Нарву

МИД Эстонии вызвал посла РФ Владимира Липаева из-за высказываний президента России Владимира Путина о военных походах императора Петра I. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Эстонии.

Источник: РИА "Новости"

«По словам вице-канцлера министерства иностранных дел Рейна Таммсаара, который встретился с послом России, то, что сказал президент Путин, в том числе об эстонском городе Нарва, достойно сожаления», — говорится в сообщении.

Днем ранее Путин провел встречу с молодыми предпринимателями, на которой сказал, что Петр I ничего не отторгал у Швеции, а возвращал исконно русские земли, отмечает «Газета.Ru».

Так, российский лидер подчеркнул, что там, где основан Санкт-Петербург, испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства.

В тот же день глава государства заявил о необходимости обеспечения государственного суверенитета. Президент завил, что если страна не в состоянии принимать суверенных решений, у нее нет шансов выжить в жесткой геополитической войне.

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