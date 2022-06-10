МИД Эстонии вызвал посла РФ из-за слов Путина о походе Петра I на Нарву

«По словам вице-канцлера министерства иностранных дел Рейна Таммсаара, который встретился с послом России, то, что сказал президент Путин, в том числе об эстонском городе Нарва, достойно сожаления», — говорится в сообщении.
Днем ранее Путин провел встречу с молодыми предпринимателями, на которой сказал, что Петр I ничего не отторгал у Швеции, а возвращал исконно русские земли, отмечает «Газета.Ru».
Так, российский лидер подчеркнул, что там, где основан Санкт-Петербург, испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства.
В тот же день глава государства заявил о необходимости обеспечения государственного суверенитета. Президент завил, что если страна не в состоянии принимать суверенных решений, у нее нет шансов выжить в жесткой геополитической войне.