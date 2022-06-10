Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации

«В соответствии со статьей 36 федерального закона “О международных договорах Российской Федерации” принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — говорится в документе.
27 апреля Россия заявила о намерении выйти из состава Всемирной туристской организации (ВТООН) из-за политизации ее деятельности. В тот же день генеральная ассамблея ВТООН в ходе внеочередного заседания приняла решение о приостановке членства России «в связи с продолжающимся военным наступлением на Украине».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение «примером политического лицемерия», отметив, что государства Запада используют эту организацию в собственных интересах, в том числе для дискриминации РФ.
Россия участвовала в ВТООН с 1991 года в качестве правопреемницы СССР.