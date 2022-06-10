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23:08 (мск), источник: © РИА Новости

Байден заявил, что американцы платят «налог Путина» на еду и бензин

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.

Источник: Reuters

«Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин», — заявил он, выступая с речью в Лос-Анджелесе.

Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6 процента с 8,3 процента месяцем ранее.

Рост цен американские власти объясняют прежде всего последствиями конфликта на Украине и признают, что вводимые против России санкции не обходятся без последствий для экономики США.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.

Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли.

Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.

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