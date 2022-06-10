Байден заявил, что американцы платят «налог Путина» на еду и бензин

«Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин», — заявил он, выступая с речью в Лос-Анджелесе.
Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6 процента с 8,3 процента месяцем ранее.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли.
Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.