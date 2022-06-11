В офисе президента Украины впервые назвали общее количество потерь украинских войск

«У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем», — приводит агентство слова Арестовича, сказанные в ходе интервью экс-адвокату Марку Фейгину (включен в РФ в реестр СМИ-иноагентов).
В этом контексте советник подверг критике западных союзников, которые, по его мнению, слишком медленно передают Украине вооружение.
Накануне другой советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ежедневные потери Украины — 100−200 бойцов. Также в четверг министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что потери составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.