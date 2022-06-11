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01:17 (мск), источник: ТАСС

В офисе президента Украины впервые назвали общее количество потерь украинских войск

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала спецоперации РФ назвал количество потерь Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу сообщает украинское агентство ТСН.

Источник: AP 2022

«У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем», — приводит агентство слова Арестовича, сказанные в ходе интервью экс-адвокату Марку Фейгину (включен в РФ в реестр СМИ-иноагентов).

На вопрос Фейгина, можно ли исходя из этих подсчетов сказать, что украинская армия потеряла до 10 тыс. бойцов, Арестович ответил: «Да, где-то так».

В этом контексте советник подверг критике западных союзников, которые, по его мнению, слишком медленно передают Украине вооружение.

Накануне другой советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ежедневные потери Украины — 100−200 бойцов. Также в четверг министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что потери составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.

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