Россия предлагает США начать обсуждение договора на смену СНВ

«Через несколько лет — в 2026 году — он (Договор об СНВ) истечёт. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», — сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ в США, посвящённом Дню России.
Российский дипломат выразил уверенность, что в данном случае «время не ждёт», и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придёт на замену».
Как отметил Антонов, российская сторона неоднократно публично давала понять, что готова к возобновлению переговоров с США по данной проблематике.
«Даже то, что я говорю — а я говорю, что мы готовы к этому диалогу — и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что “бегать за вами не будем”. Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать — что ж, мы подождем», — подчеркнул глава российской дипмиссии.