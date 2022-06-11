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02:41 (мск), источник: © РИА Новости

Россия предлагает США начать обсуждение договора на смену СНВ

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Отсутствие контактов с Россией по проблемам стратегической стабильности после истечения действия Договора об СНВ не отвечает интересам самих США, Москва призывает начать обсуждение этой темы уже сейчас, заявил в пятницу РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

«Через несколько лет — в 2026 году — он (Договор об СНВ) истечёт. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», — сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ в США, посвящённом Дню России.

Российский дипломат выразил уверенность, что в данном случае «время не ждёт», и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придёт на замену».

Как отметил Антонов, российская сторона неоднократно публично давала понять, что готова к возобновлению переговоров с США по данной проблематике.

«Даже то, что я говорю — а я говорю, что мы готовы к этому диалогу — и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что “бегать за вами не будем”. Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать — что ж, мы подождем», — подчеркнул глава российской дипмиссии.

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