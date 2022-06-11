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09:20 (мск), источник: Lenta.Ru

В офисе Зеленского впервые раскрыли количество потерь ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала спецоперации России высказался о количестве потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Источник: AP 2022

В эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан Минюстом России СМИ-иноагентом) Арестович заявил, что в начале конфликта погибали 100 человек в сутки в среднем. С начала спецоперации ВСУ потеряли около 10 тысяч бойцов ВСУ. «Да, где-то так», — ответил он на соответствующий вопрос.

10 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ теряют от 100 до 200 бойцов убитыми ежедневно. По словам министра обороны страны Алексея Резникова, в день ВСУ теряют до 100 человек убитыми и 500 ранеными. Ситуацию на фронте министр назвал тяжелой.

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Сам президент Украины Владимир Зеленский также называл ежедневные потери украинской армии. По его словам, армия лишается от 60 до 100 человек убитыми каждый день. 8 июня депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил об «очень больших» потерях ВСУ в Николаевской области.

По данным Минобороны России на 18 апреля, задокументированные потери со стороны Украины составляют 23 367 человек.

1 июня в Госдуме высказались о потерях Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что они минимизированы благодаря смене тактики. Последние цифры Минобороны России озвучило в конце марта: тогда ведомство заявило о 1351 погибшем и 3825 раненых.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал потери России на Украине значительными. «Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — подчеркнул он.

Специальная военная операция России на Украине идет по плану Генштаба, заявил российский президент Владимир Путин. Он рассказал, что слышит вопросы, можно ли ускорить сроки ее проведения. «Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», — объяснил он.

2 июня член Общественного совета при Минобороны России полковник запаса Игорь Коротченко анонсировал скорый переход к третьему этапу спецоперации. На этом этапе ВС России намерены установить контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями Украины.

Позже, 6 июня, Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимистичный настрой экспертов о ходе спецоперации на Украине. «Но что касается деталей — мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива министерства обороны», — подчеркнул он.

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