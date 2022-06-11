16:47 (мск), источник: BFM.ru
Арестович заявил о десяти тысячах погибших украинских военных с 24 февраля
Советник главы офиса президента Украины впервые назвал количество потерь Вооруженных сил Украины с начала спецоперации РФ.
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Об этом сообщает украинское агентство ТСН.
«У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем», — сказал Арестович в интервью Марку Фейгину (в РФ включен в реестр СМИ-иноагентов).
На вопрос, можно ли исходя из этих подсчетов утверждать, что украинская армия потеряла до десяти тысяч военнослужащих, советник главы офиса президента Украины ответил: «Да, где-то так».
В продолжение диалога Арестович раскритиковал западных союзников, которые, по его мнению, слишком медленно передают Украине вооружения.