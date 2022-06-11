09:57 (мск), источник: Daily Storm
Володин считает, что санкции США привели к созданию новой «Большой восьмерки»
В новую группу стран входят, в частности, Россия, Китай и Индия.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады «продолжает трещать под нагрузкой» из-за санкций против России. Например, в первом квартале в США зафиксирован спад экономики на 1,5%, а инфляция достигла 8,6%, это максимум с конца 1981 года, указал Володин. По его словам, санкции привели к созданию новой «Большой восьмерки» (G8) — России, Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции, Мексики и Ирана.
Володин сослался на данные Международного валютного фонда (МВФ) и отметил, что новая «Большая восьмерка» опережает старую по ВВП по паритету покупательной способности (ППС) почти на 25%.
«Проседая» в экономическом плане, США продолжают создавать напряженность в мире. Делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других. А это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире", — написал Володин в своем Telegram-канале.
Россия состояла в G8 с 1997 года, в марте 2014 года западные страны прекратили сотрудничество с Москвой в организации из-за вхождения Крыма в состав РФ. За время членства в «большой восьмерке» Россия один раз приняла саммит организации на своей территории, встреча состоялась в Санкт-Петербурге в июле 2006 года. Вторая встреча в РФ должна была состояться в Сочи в июне 2014 года, но из-за ситуации в Крыму страны G7 провели ее в Брюсселе.