Глава Еврокомиссии снова приехала в Киев

«С президентом Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления (Украины.— “Ъ”), и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути», — написала глава ЕК в Twitter.
Во время визита в Киев в апреле госпожа фон дер Ляйен дала президенту Украины опросник, который нужно заполнить для получения статуса кандидата на членство в ЕС. В мае Киев передал свои ответы. Оценить заявку Украины планируется до конца июня. Против, по данным Bloomberg, выступили Дания и Нидерланды. Украина подала заявку на вступление в ЕС на фоне российской военной операции.