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12:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Еврокомиссии снова приехала в Киев

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, где встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они планируют обсудить, в частности, вступление Украины в Евросоюз (ЕС).

Источник: AP 2022

«С президентом Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления (Украины.— “Ъ”), и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути», — написала глава ЕК в Twitter.

Во время визита в Киев в апреле госпожа фон дер Ляйен дала президенту Украины опросник, который нужно заполнить для получения статуса кандидата на членство в ЕС. В мае Киев передал свои ответы. Оценить заявку Украины планируется до конца июня. Против, по данным Bloomberg, выступили Дания и Нидерланды. Украина подала заявку на вступление в ЕС на фоне российской военной операции.

Лаура Кеффер

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