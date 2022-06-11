Финляндия отказалась идти на условия Турции ради вступления в НАТО

«Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, признанной в Турции террористической организацией», — пишет издание.
Газета сообщила, что минюст Финляндии заявил, что к началу июня Хельсинки получили от Анкары десять запросов об экстрадиции, семь из них были удовлетворены.
Финляндия экстрадировала двух человек. Однако, по информации издания, они не были связаны с терроризмом.
8 июня Турция выдвинула 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Так, одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, DHKP/C, DAESH и их филиалы.
Тогда же помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сказал, что Вашингтон уверен, что Швеция и Финляндия смогут устранить озабоченности Турции относительно своего вступления в НАТО, пишет «Газета.Ru».
Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран обеспечена не будет.