Воевавшего за ВСУ наемника из Южной Кореи будут судить на родине

«Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по сообщениям публичным, он разочаровался в идеях, за которые воюют Вооруженные силы Украины, и вернулся обратно на родину», — сказала она в субботу в эфире «Соловьев Live».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ДНР готовится суд над наемником из Южной Кореи.
В этот же день Никонорова заявила, что сейчас в западных странах также пытаются «задним числом обелить» иностранных наемников, которые приговорены судом ДНР к смертной казни. Как заявила глава МИД ДНР, теперь начинают утверждать, что у наемников — гражданство Украины, и что они якобы были «военнослужащими» этой страны. При этом во время процесса сами иностранные граждане не упоминали о своем украинском гражданстве, в связи с чем они «подходят под все признаки наемников».
До этого, 9 июня, Верховный суд ДНР приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда. Судебный процесс над пленными из «Азовстали» начался в Донецке 7 июня. Наемникам предъявили обвинение в совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, узнав об этом решении, назвала приговор в отношении британских наемников вопиющим нарушением Женевской конвенции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что американская администрация выразила озабоченность из-за вынесения смертного приговора троим иностранным наемникам судом ДНР. Вашингтон призвал Россию с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую «военнопленным».
10 июня заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин завил, что власти Великобритании так и не вышли на связь с руководством ДНР по поводу осужденных британских наемников. Как заявил Басурин, Великобритании «нужна просто картинка», там считают, что территории ДНР не существует, а разговаривать с руководителями республики — это выше их достоинства. По мнению Басурина, такое поведение британских властей свидетельствует о том, что им не нужны их граждане.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.