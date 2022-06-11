18:56 (мск), источник: Daily Storm
Путин разрешил не исполнять решения ЕСПЧ в России
Речь идет о решениях Европейского суда по правам человека, которые вступили в силу после 15 марта.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Москва не будет исполнять решения ЕСПЧ, которые вступили в силу после 15 марта 2022 года. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, власти РФ выплачивают компенсации по решениям ЕСПЧ, которые вынесены до 15 марта включительно, в рублях и только на счета в российских банках. Генпрокуратура России до 1 января 2023 года сможет выплачивать компенсации по решениям ЕСПЧ.