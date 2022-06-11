Посол США предложил способ разрешить конфликт Приднестровья и Молдавии

«Мы хотим сделать всё возможное, чтобы целостность и безопасность Молдавии соблюдались. Выход из кризиса мы видим в предоставлении Приднестровью особого статуса в составе Молдавии», — сказал он.
Дипломат отметил, что Соединённые Штаты выступают за возобновление переговоров Кишинёва и Тирасполя в формате «5 + 2». По его словам, это длительный процесс, который «сделает жизнь людей правого и левого берегов лучше». В таком формате беседы участвуют Кишинёв и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, а Евросоюз и США — наблюдатели.
Ранее Лайф рассказывал, что будет с Приднестровьем и почему готовится война с Россией. Экс-президент Молдавии заявил о том, что его страна может быть оккупирована Румынией, а попытка поглощения вызовет новую войну в Европе.