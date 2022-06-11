Киссинджер объяснил свои слова об уступках России со стороны Украины

Комментируя эти высказывания в интервью экс-главе Google Эрику Шмидту в начале июня (видеозапись опубликована на YouTube), Киссинджер пояснил, что имел в виду возвращение к положению вещей на 24 февраля, до того как российские войска в ходе спецоперации взяли часть украинской территории под контроль.
«Но журналисты сократили и упростили это», — заявил Киссинджер.
Выступая на ВЭФ, бывший госсекретарь также призвал Запад прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине» и отметил, что Россия более 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил, поэтому нельзя «подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем».
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Киссинджера. Он заявил, что американский политик словно находится не в 2022-м в Давосе, а в 1938-м в Мюнхене, когда было подписано соглашение между Германией, Великобританией, Италией и Францией, о присоединении к Германии Судетской области Чехословакии.
После выступления в Давосе Киссинджер попал в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России) как «соучастник преступлений против Украины». Представитель российского МИДа Мария Захарова предположила, что он оказался в базе «за наличие интеллекта».