Плевки и рыдания: как здороваются в разных странах мираМы собрали 12 вариантов: от очевидных до самых странных.
Фоторепортажи
23Парад Победы на Красной площади
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
22:35 (мск), источник: РБК

Киссинджер объяснил свои слова об уступках России со стороны Украины

Бывший госсекретарь (1973−1977) и советник президента США по нацбезопасности (1969−1975) Генри Киссинджер объяснил свои слова о необходимости территориальных уступок России со стороны Украины: в конце мая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе Киссинджер заявил, в частности, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров. «В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел», — сказал тогда 99-летний политик.

Источник: AP 2022

Комментируя эти высказывания в интервью экс-главе Google Эрику Шмидту в начале июня (видеозапись опубликована на YouTube), Киссинджер пояснил, что имел в виду возвращение к положению вещей на 24 февраля, до того как российские войска в ходе спецоперации взяли часть украинской территории под контроль.

По мнению бывшего госсекретаря, статус Крыма можно будет обсуждать только после этого и после того, как стороны договорятся о прекращении огня.

«Но журналисты сократили и упростили это», — заявил Киссинджер.

Выступая на ВЭФ, бывший госсекретарь также призвал Запад прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине» и отметил, что Россия более 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил, поэтому нельзя «подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем».

Читайте также
Киссинджер предположил, что США вынуждены добиваться смены режимов в авторитарных странах

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Киссинджера. Он заявил, что американский политик словно находится не в 2022-м в Давосе, а в 1938-м в Мюнхене, когда было подписано соглашение между Германией, Великобританией, Италией и Францией, о присоединении к Германии Судетской области Чехословакии.

После выступления в Давосе Киссинджер попал в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России) как «соучастник преступлений против Украины». Представитель российского МИДа Мария Захарова предположила, что он оказался в базе «за наличие интеллекта».

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 «Чем бы дитя ни тешилось»: реакция Лаврова на действия Зеленского
Ответ МИД на слова Зеленского о Путине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь