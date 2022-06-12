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03:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Business Insider: Испания извинилась перед ФРГ после сообщений о немецких танках для Украины

Власти Испании извинились перед Германией после публикаций СМИ о планах Мадрида поставить Киеву танки Leopard немецкого производства, сообщили источники Business Insider. По информации El Pais, Испания готовилась отправить Украине 40 таких танков, полученных в 1990-х от ФРГ.

Источник: AP 2022

Как пишет Business Insider, в итоге власти решили сократить число танков с 40 до 10. Однако эта техника нуждается в ремонте. Кроме того, Мадриду по контракту необходимо согласовывать передачу танков с Берлином.

Передача Leopard Украине создала бы прецедент — они стали бы первыми танками западного производства, направленными Киеву. В связи с этим испанские чиновники извинились перед немецкими коллегами за то, что новость оказала давление на канцлера Олафа Шольца.

Немецкая Der Spiegel ранее сообщала, что правительство Германии опасается, что немецкие танки, переданные Украине, в итоге будут использоваться для боевых действий на территории России. По информации издания, это стало одной из причин, почему Берлин не поставляет танки Киеву.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее говорил, что на уровне стран НАТО есть договоренности не поставлять Киеву тяжелые вооружения, БМП и танки западного производства.

Леонид Уварчев

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