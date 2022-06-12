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10:14 (мск), источник: Газета.Ру

Беннет заявил, что Иран «опасно близко» подошел к созданию ядерного оружия

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Иран «опасно близко» подошел к созданию ядерного оружия, сообщает газета The Telegraph.

Источник: AP 2022

«Иран обогащает уран с беспрецедентной скоростью и опасно близок к тому, чтобы заполучить ядерное оружие Без давления со стороны Запада исламский режим в Иране может очень скоро заполучить в свои руки ядерную бомбу. Мир должен занять твердую позицию и сказать исламскому режиму: нет ядерного оружия — нет санкций. Иранская ядерная программа не остановится, пока ее не остановят», — заявил Беннет.

Ранее в Соединенных Штатах выразили опасения по поводу ядерного потенциала России.

Он подчеркнул, что главной опорой национальной обороны США служит ядерная триада страны. Согласно его оценке, наибольшие сложности в сфере безопасности для Соединенных Штатов представляют Россия и Китай, также «угроза» исходит от КНДР, Ирана и террористических группировок.

Данила Титоренко

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