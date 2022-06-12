Ким Чен Ын заявил о «полной поддержке» в телеграмме Путину ко дню России

«Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку», — сказано в телеграмме.
Он добавил, что правительство КНДР дорожит корейско-российскими отношениями, которые имеют «давнюю историю и традицию дружбы и добрососедства», и собирается «расширять и развивать их в соответствии с велением новой эпохи и стремлением народов двух стран».
Глава государства также пожелал народу России благополучия и процветания.
День России традиционно отмечается в стране 12 июня, праздник приурочен к дате принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.
Ранее, 9 июня, с наступающим Днем России Путина поздравил глава Туркмении Сердар Бердымухамедов. Он сделал это при личной встрече, так как находился в Москве с официальным визитом.
Путин и Ким Чен Ын виделись лично в 2019 году во Владивостоке, когда северокорейский лидер приехал в Россию на бронепоезде. Одной из тем переговоров глав государств была ядерная проблема корейского полуострова.