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12:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил о праве Запада подарить Украине ядерное оружие

Бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что страны Запада могут предоставить Украине ядерное оружие для защиты своей независимости. Он сослался на положения Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. По его мнению, Россия нарушила закрепленные в документе обязательства.

Источник: AP 2022

«Украина отдала свой ядерный потенциал после того, как в 1994 году был подписан Будапештский меморандум. Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это не были гарантии, но все тогда понимали, что Украина взамен этого будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР», — сказал Сикорский эфире телеканала «Эспрессо ТВ».

Но поскольку Россия нарушила этот Будапештский меморандум, считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость.

Радослав Сикорский
Бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля пригрозил, что Украина откажется от неядерного статуса, и инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума.

Татьяна Акиншина

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