12:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил о праве Запада подарить Украине ядерное оружие
Бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что страны Запада могут предоставить Украине ядерное оружие для защиты своей независимости. Он сослался на положения Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. По его мнению, Россия нарушила закрепленные в документе обязательства.