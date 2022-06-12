Президент Путин поздравил граждан страны с Днем России

В воскресенье в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Путин традиционно вручает золотые медали «Герой Труда РФ» и Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности в прошлом году.
«Поздравляю вас и всех граждан страны с Днём России — с государственным праздником, который посвящён нашей родной стране, наполнен гордостью за её историю, верой в её будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплочёнными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за неё завещали нам наши предки», — сказал в своей речи президент.
Глава государства напомнил, что российские вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои обладают великой силой, поскольку рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории страны. «И сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными. Мы гордимся свершениями и ратными победами наших предков, всеми, кто стремился и умел идти вперёд, открывать новое, добиваться прогрессивного развития Отчизны, защищать Родину в сражениях и утверждать достойную для неё роль в мире», — сказал Путин.