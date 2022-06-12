Берлускони рассказал о двух безуспешных звонках Путину после начала спецоперации

«Я не разговаривал с Путиным в последнее время. Мы были хорошими друзьями. Я сделал два телефонных звонка в начале этой операции и не получил ответа. После этого я воздержался от дальнейших попыток», — сказал Берлускони журналистам после того, как принял участие в референдуме в Милане (цитата по Il Messaggero).
«Я считаю опасным развитие событий на Украине, потому что не вижу возможности немедленного прекращения (этого конфликта», — добавил он.
Сильвио Берлускони и Владимир Путин встречались много раз, а также называли друг друга друзьями. В 2015 году Берлускони посещал Крым, после чего назвал его «самой красивой частью России». Официально Италия не признает Крым российским регионом. В апреле Сильвио Берлускони заявил, что разочарован решением Владимира Путина начать военную операцию на Украине, и обвинил российскую армию в военных преступлениях.