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15:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Берлускони рассказал о двух безуспешных звонках Путину после начала спецоперации

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сказал, что два раза звонил президенту России Владимиру Путину после начала военной операции на Украине, но на его звонки не ответили. Ситуацию на Украине он назвал опасной, поскольку не видит, как можно было бы остановить вооруженный конфликт.

Источник: AP 2022

«Я не разговаривал с Путиным в последнее время. Мы были хорошими друзьями. Я сделал два телефонных звонка в начале этой операции и не получил ответа. После этого я воздержался от дальнейших попыток», — сказал Берлускони журналистам после того, как принял участие в референдуме в Милане (цитата по Il Messaggero).

Он добавил, что считает ситуацию на Украине опасной, потому что не видит возможности для немедленного прекращения военного конфликта.

«Я считаю опасным развитие событий на Украине, потому что не вижу возможности немедленного прекращения (этого конфликта», — добавил он.

Сильвио Берлускони и Владимир Путин встречались много раз, а также называли друг друга друзьями. В 2015 году Берлускони посещал Крым, после чего назвал его «самой красивой частью России». Официально Италия не признает Крым российским регионом. В апреле Сильвио Берлускони заявил, что разочарован решением Владимира Путина начать военную операцию на Украине, и обвинил российскую армию в военных преступлениях.

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