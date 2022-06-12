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20:05 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган планирует обсудить «зерновую проблему» с Путиным и Зеленским

АНКАРА, 12 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на предстоящей неделе планирует обсудить «зерновую проблему» в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Источник: © РИА Новости

План ООН по транспортировке зерна из черноморских портов является наиболее правильным, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Планируем обсудить этот вопрос (зерновой) с господином Путиным и господином Зеленским», — сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Ване.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

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