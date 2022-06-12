21:43 (мск), источник: Lenta.Ru
Захарова назвала отличие настоящей интеллигенции в России
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала отличие настоящей российской интеллигенции. Об этом сообщает ТАСС.
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По мнению дипломата, представители истинной интеллигенции, знающие историю России, не смогут позволить себе ни одного оскорбления в адрес защищающих страну военнослужащих.
«Голосок раздавался с критикой, с непониманием или просто с какими-то оскорблениями в адрес нашей страны, нашего народа от тех людей, которые называют себя нашей интеллигенцией. Нет, это не интеллигенция. Интеллигенция — это люди, которые в первую очередь знают историю страны. Знающие историю нашей страны никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что этот «голосок» не присущ большинству и сравнила его с «комариным, неприятным».
Ранее Мария Захарова высмеяла заявление президента США Джо Байдена о том, что западное полушарие является самым демократичным из «всех полушарий». Она задалась вопросом, о каком именно количестве полушарий говорил лидер США в ходе выступления на саммите Америк. «Боюсь спросить, а сколько их всего, этих полушарий? Ольга Бузова как в воду глядела — мало половин», — высказалась представитель внешнеполитического ведомства.