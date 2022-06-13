02:46 (мск), источник: Коммерсантъ
SIPRI: риск применения ядерного оружия достиг пика со времен Холодной войны
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) считает, что риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен Холодной войны. Эксперты утверждают, все державы «ядерного клуба» (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов.