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02:46 (мск), источник: Коммерсантъ

SIPRI: риск применения ядерного оружия достиг пика со времен Холодной войны

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) считает, что риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен Холодной войны. Эксперты утверждают, все державы «ядерного клуба» (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов.

Источник: AP 2022

«Риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо с разгара холодной войны», — говорится в комментарии к докладу SIPRI директора института Дэна Смита.

По данным SIPRI, в 2021 году произошло незначительное сокращение ядерных арсеналов. Однако институт ожидает, что в ближайшее десятилетия они будут расти.

Лидеры по числу развернутых ядерных боеголовок (январь 2022 года):

  • США — 1744 (вместе с запасом — 3708);
  • Россия — 1588 (4477);
  • Франция — 280 (290);
  • Великобритания (в 2021 году страна отказалась от публикации данных по ядерным боеголовкам) — 120 (180).

Эксперты института отмечают, что ситуация усугубляется обострением ядерной риторики со стороны стран «ядерного клуба». Как говорится в докладе, из-за ухудшения отношений между странами произошли проблемы и в области ядерной дипломатии.

Так, после начала военной операции России на Украине были фактически заморожены переговоры между РФ и США по стратегической стабильности. Кроме того, постоянные члены Совета Безопасности ООН Китай, Россия, Франция, США и Великобритания не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия, а ядерная сделка с Ираном так и не согласована участниками.

Леонид Уварчев

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