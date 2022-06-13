Посол в Оттаве раскритиковал заявления главы МИД Канады

Глава МИД Канады Мелани Жоли ранее назвала неприемлемым присутствие представителей ее ведомства на праздновании Дня России в посольстве РФ.
«Посольство считает, что дипломатия для того и создана, чтобы работать в кризисные моменты. В такие сложные времена она особенно востребована. И заявления тех или иных представителей официальных кругов Канады о том, что с Россией общаться бессмысленно, и они не будут, или как-то воинственно заявляют о том, что никто из их представителей никогда не будет участвовать ни в каких наших мероприятиях… Ну, я с сожалением использую это слово, но это признак непрофессионализма», — сказал Степанов РИА Новости.
По его мнению, посещение праздничных мероприятий — это обычная протокольная практика и проявление уважения.
«Наше посольство в Оттаве будет продолжать все свои профессиональные функции: как с точки зрения поддержания каналов двустороннего общения, так и в плане донесения до общественности канадской позиции России, российских граждан и руководства России относительно происходящего в мире, включая Украину. Мы работаем спокойно, мы вежливые люди, на эмоции внимания не обращаем и всегда подчеркиваем, как в общении с представителями госслужбы канадской, так и со СМИ, что мы в первую очередь соседи, арктические соседи, две самые крупные страны в мире, у которых схожие заботы, вызовы и задачи с точки зрения развития национального хозяйства, с точки зрения обеспечения благосостояния наших стран», — сказал высокопоставленный дипломат.