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05:03 (мск), источник: © РИА Новости

Посол в Оттаве раскритиковал заявления главы МИД Канады

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал проявлением непрофессионализма позицию о недопустимости участия официальных лиц в мероприятиях дипмиссии.

Источник: © РИА Новости

Глава МИД Канады Мелани Жоли ранее назвала неприемлемым присутствие представителей ее ведомства на праздновании Дня России в посольстве РФ.

«Посольство считает, что дипломатия для того и создана, чтобы работать в кризисные моменты. В такие сложные времена она особенно востребована. И заявления тех или иных представителей официальных кругов Канады о том, что с Россией общаться бессмысленно, и они не будут, или как-то воинственно заявляют о том, что никто из их представителей никогда не будет участвовать ни в каких наших мероприятиях… Ну, я с сожалением использую это слово, но это признак непрофессионализма», — сказал Степанов РИА Новости.

По его мнению, посещение праздничных мероприятий — это обычная протокольная практика и проявление уважения.

Я уверен, что канадские карьерные дипломаты, эксперты в МИД Канады понимают, что это обычная протокольная практика. Взаимоуважение нужно даже тогда, когда мы расходимся во взглядах, или политические руководители нашей страны придерживаются диаметрально противоположных подходов к каким-то острым сюжетам международной повестки, это не значит, что дипломаты не должны работать.

Олег Степанов
посол РФ в Канаде

«Наше посольство в Оттаве будет продолжать все свои профессиональные функции: как с точки зрения поддержания каналов двустороннего общения, так и в плане донесения до общественности канадской позиции России, российских граждан и руководства России относительно происходящего в мире, включая Украину. Мы работаем спокойно, мы вежливые люди, на эмоции внимания не обращаем и всегда подчеркиваем, как в общении с представителями госслужбы канадской, так и со СМИ, что мы в первую очередь соседи, арктические соседи, две самые крупные страны в мире, у которых схожие заботы, вызовы и задачи с точки зрения развития национального хозяйства, с точки зрения обеспечения благосостояния наших стран», — сказал высокопоставленный дипломат.

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