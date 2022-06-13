Песков заявил о возвращении антироссийских санкций бумерангом

«Экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок. Мир сейчас расплачивается за эти ошибки. Ошибки усугубились той экономической войной, которую [недружественные страны] начали против России. Россия — слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», — сказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с ТАСС.
Глава государства поговорит о влиянии санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.
«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены [против РФ], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе», — сказал Песков.
8 июня основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке в интервью Asia Times указал на то, что США и Евросоюз понесут «сногсшибательные» потери из-за антироссийских санкций. Например, средняя цена бензина в Чехии достигла исторического максимума — 47,31 кроны (около $2,05) за литр, а жители Польши серьезно сократили траты на рестораны и использование автомобилей.
В мае Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.
Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.