СМИ: Драги, Шольц и Макрон посетят Киев 16 июня

По ее данным, для итальянского премьера это станет в том числе возможностью обсудить итоги его поездки в Израиль, куда он отправляется в понедельник. Как ожидается, Драги встретится с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, а также с президентом Ицхаком Герцогом. Кроме того, запланирована встреча с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе. Главными темами поездки премьера Италии в Израиль станут конфликт на Украине и ситуация в энергетике, указывали итальянские СМИ.
11 июня о намерении лидеров посетить Украину в июне сообщила газета Bild am Sonntag. Издание не исключало, что центральными темами станут поставки вооружений Киеву и поддержка по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.