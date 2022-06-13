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10:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Володин призвал перестать «слепо копировать» западную модель образования

Российская модель образования нуждается в изменениях, следует перестать «слепо копировать» западные практики в этой области. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

Политик напомнил, что около недели назад инициировал опрос, в котором предложил пользователям сети оценить решение властей о выходе из Болонской системы высшего образования. Около 90 процентов из его подписчиков поддержали это намерение.

«Благодарен вам за обратную связь. (…) Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — призвал Володин.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что после отказа от Болонской образовательной системы в России сохранится ЕГЭ, так как он построен полностью на российских образовательных стандартах.

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