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14:11 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко предложил усилить КГБ по нескольким направлениям

МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить Комитет государственной безопасности страны по направлениям разведки, контрразведки, защиты конституционного строя и антитеррористической деятельности, а также создать новое направление для защиты информационной безопасности.

Источник: Reuters

«Пришла очередь нам серьезно посмотреть на нашу основную спецслужбу — Комитет государственной безопасности… Нам надо не какие-то там легкие изменения КГБ, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, к традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции, усиливать, может быть, уже существующие. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений, где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси», — сказал Лукашенко. Видео размещено на близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале «Пул Первого».

По словам Лукашенко, спецслужбы с каждым годом приобретают все больше значения для деятельности того или иного государства, поскольку ситуация в мире усложнилась.

«Уже и наши люди увидели роль и место Комитета госбезопасности в структуре силовых органов и безопасности нашего государства, в последние годы активизировался комитет», — добавил он.

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