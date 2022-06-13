Лукашенко предложил усилить КГБ по нескольким направлениям

«Пришла очередь нам серьезно посмотреть на нашу основную спецслужбу — Комитет государственной безопасности… Нам надо не какие-то там легкие изменения КГБ, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, к традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции, усиливать, может быть, уже существующие. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений, где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси», — сказал Лукашенко. Видео размещено на близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале «Пул Первого».
По словам Лукашенко, спецслужбы с каждым годом приобретают все больше значения для деятельности того или иного государства, поскольку ситуация в мире усложнилась.
«Уже и наши люди увидели роль и место Комитета госбезопасности в структуре силовых органов и безопасности нашего государства, в последние годы активизировался комитет», — добавил он.