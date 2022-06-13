15:30 (мск), источник: © РИА Новости
Франция «вступила в военную экономику», заявил Макрон
ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вступлении республики в период военной экономики из-за ситуации на Украине.
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Глава государства обратился к министерству обороны с просьбой пересмотреть закон о военном программировании на 2019—2025 годы.
«Я попросил министра и начальника штаба вооруженных сил в ближайшие недели пересмотреть закон о военном программировании в свете геополитических событий», — сообщил Макрон во время выступления на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022.
Этот документ призван установить многолетние программирование расходов, которое Франция выделяет на обеспечение вооруженных сил.
Ранее французский лидер заявил, что Россию нельзя унижать, поскольку настанет день, когда боевые действия прекратятся, и страны смогут «найти выход с помощью дипломатии».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацикации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».