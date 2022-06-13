18:39 (мск), источник: Известия
Сербия пообещала не идти против России
Белград не пойдет против России вопреки давлению Запада, заявил в понедельник, 13 июня, глава МИД Сербии Никола Селакович.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Не надо ожидать, что Сербия будет действовать против того, кто уважает ее территориальную целостность, кто в системе ООН защищает ее от нападок на эту территориальную целостность и суверенитет», — сказал Селакович в ходе визита в страну главы МИД Австрии Александера Шалленберга.
Министр отметил, что сербы разделяют с русскими и украинцами общие корни, культуру и духовность.
По его словам, конфликт на Украине — это «война между братьями». Он подчеркнул, что в этой ситуации каждая жертва становится трагедией.
Ранее власти Сербии неоднократно заявляли о том, что испытывают давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России. Так, 11 июня сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич проигнорировал требования немецкого канцлера Олафа Шольца поддержать антироссийские санкции. Он призвал страны ЕС учитывать, что Сербию и Россию связывают давние особые отношения. При этом Вучич признал, что страна находится в сложном положении.
До этого, 25 мая, сербский лидер заявил, что у Белграда нет возможности ввести ограничительные меры в отношении российской экономики, поскольку основным приоритетом руководства остается благополучие сербских граждан. Прежде он отмечал, что Сербия не будет «иметь к санкциям никакого отношения», насколько хватит сопротивления.
В конце мая президенты России и Сербии подтвердили намерения об укреплении стратегического партнерства между странами и развитии партнерства на основе традиционно тесных исторических связей двух государств.