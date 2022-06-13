В июне пять планет выстроятся в одну линию Для наблюдений даже не понадобится телескоп
Фоторепортажи
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
12Полное затмение кровавой суперлуны
18:39 (мск), источник: Известия

Сербия пообещала не идти против России

Белград не пойдет против России вопреки давлению Запада, заявил в понедельник, 13 июня, глава МИД Сербии Никола Селакович.

Источник: РИА "Новости"

«Не надо ожидать, что Сербия будет действовать против того, кто уважает ее территориальную целостность, кто в системе ООН защищает ее от нападок на эту территориальную целостность и суверенитет», — сказал Селакович в ходе визита в страну главы МИД Австрии Александера Шалленберга.

Министр отметил, что сербы разделяют с русскими и украинцами общие корни, культуру и духовность.

По его словам, конфликт на Украине — это «война между братьями». Он подчеркнул, что в этой ситуации каждая жертва становится трагедией.

Ранее власти Сербии неоднократно заявляли о том, что испытывают давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России. Так, 11 июня сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич проигнорировал требования немецкого канцлера Олафа Шольца поддержать антироссийские санкции. Он призвал страны ЕС учитывать, что Сербию и Россию связывают давние особые отношения. При этом Вучич признал, что страна находится в сложном положении.

До этого, 25 мая, сербский лидер заявил, что у Белграда нет возможности ввести ограничительные меры в отношении российской экономики, поскольку основным приоритетом руководства остается благополучие сербских граждан. Прежде он отмечал, что Сербия не будет «иметь к санкциям никакого отношения», насколько хватит сопротивления.

В конце мая президенты России и Сербии подтвердили намерения об укреплении стратегического партнерства между странами и развитии партнерства на основе традиционно тесных исторических связей двух государств.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь