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01:01 (мск), источник: РБК

Власти Грузии заявили, что Тбилиси больше Киева заслужил статус в ЕС

Грузия «на десять голов опережает Украину и Молдову по всем направлениям» и «заслужила» статус кандидата на вступление в ЕС своей 30-летней «борьбой за демократию», подчеркнул грузинский премьер Гарибашвили.

Источник: AFP 2022

Грузия больше, чем Украина и Молдавия, заслуживает получения статуса кандидата в Евросоюз. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, Тбилиси «на десять голов» опережает Киев и Кишинев по всем направлениям и даже «опережает некоторые страны ЕС» по ряду направлений.

«Если статус определяется войной, мы не хотим войны. Мы требуем заслуженного статуса», — заявил Гарибашвили.

Он подчеркнул, что Грузия «заслужила» статус кандидата в ЕС своей 30-летней «борьбой за демократию» и реформами, осуществленными правительством за последние девять лет, передает Agenda.

Грузия подала заявку на вступление в ЕС вместе с Молдавией в начале марта вслед за Украиной. Стремление к членству в ЕС и структурах евроатлантической безопасности закреплено в грузинской Конституции.

Еврокомиссия (ЕК) планирует принять решение по заявкам на вступление в ЕС Грузии, Украины и Молдавии 17 июня. По данным источников Bloomberg, ЕК порекомендует предоставить Киеву статус кандидата «на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией». В этом случае все члены Евросоюза все равно должны будут дать согласие.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 13 июня, отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, отметил, что страна со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ, а Евросоюз может расшириться.

Тем не менее ряд стран Евросоюза не поддерживает предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС. Среди них, по данным Bloomberg, Дания и Нидерланды. Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к созданию «промежуточного статуса» для Украины и Молдавии. С похожим предложением — создать параллельную организацию, в которую могли бы вступить страны, стремящиеся стать частью Евросоюза, — выступил и президент Франции Эмманюэль Макрон.

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