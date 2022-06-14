Власти Грузии заявили, что Тбилиси больше Киева заслужил статус в ЕС

Грузия больше, чем Украина и Молдавия, заслуживает получения статуса кандидата в Евросоюз. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
По его словам, Тбилиси «на десять голов» опережает Киев и Кишинев по всем направлениям и даже «опережает некоторые страны ЕС» по ряду направлений.
«Если статус определяется войной, мы не хотим войны. Мы требуем заслуженного статуса», — заявил Гарибашвили.
Он подчеркнул, что Грузия «заслужила» статус кандидата в ЕС своей 30-летней «борьбой за демократию» и реформами, осуществленными правительством за последние девять лет, передает Agenda.
Грузия подала заявку на вступление в ЕС вместе с Молдавией в начале марта вслед за Украиной. Стремление к членству в ЕС и структурах евроатлантической безопасности закреплено в грузинской Конституции.
Еврокомиссия (ЕК) планирует принять решение по заявкам на вступление в ЕС Грузии, Украины и Молдавии 17 июня. По данным источников Bloomberg, ЕК порекомендует предоставить Киеву статус кандидата «на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией». В этом случае все члены Евросоюза все равно должны будут дать согласие.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 13 июня, отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, отметил, что страна со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ, а Евросоюз может расшириться.
Тем не менее ряд стран Евросоюза не поддерживает предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС. Среди них, по данным Bloomberg, Дания и Нидерланды. Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к созданию «промежуточного статуса» для Украины и Молдавии. С похожим предложением — создать параллельную организацию, в которую могли бы вступить страны, стремящиеся стать частью Евросоюза, — выступил и президент Франции Эмманюэль Макрон.