Британия меняет правила Brexit в одностороннем порядке

«Этот билль позволит сохранить Белфастское соглашение [Соглашение Страстной пятницы] и поддержать политическую стабильность в Северной Ирландии. С его помощью будет покончено с недопустимой ситуацией, когда к жителям Северной Ирландии относятся иначе, нежели к жителям остальных частей Соединённого Королевства. Билль защитит господство наших судов и нашу территориальную целостность», — обратилась Трасс к британским парламентариям.
Изменения предлагаются по четырём разделам протокола. Первое — это устранение «ненужной бумажной волокиты», например фитосанитарного контроля ЕС. Вместо таможенных деклараций Лондон предлагает составить специальный доверительный реестр со всеми сведениями об отгружаемых в Северную Ирландию товарах. Нарушителям будет грозить наказание вплоть до уголовного.
Во-вторых, предлагается предоставить компаниям право самим решать, в соответствии с какими регулятивными нормами — Великобритании или Евросоюза — они хотят поставлять свою продукцию в Белфаст. Также МИД хочет, чтобы размер налогообложения определялся именно Британией. В-четвёртых, решать любые противоречия предлагается посредством международного арбитража, а не суда ЕС.
Ранее Лайф писал, что ЕС призвал Великобританию не нарушать договор о Брексите из-за нового законопроекта.
Напомним, Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля 2020 года. Первые разговоры о процедуре Брексита начались в 2016 году, когда путём референдума выяснилось, что больше половины британцев выступают за экономическую независимость страны.