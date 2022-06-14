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17:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении понятия госизмены

Госдума в I чтении приняла законопроект, который расширяет понятие госизмены. Основная законодательная новелла в пакете законопроектов такая: госизменой будет признаваться переход на сторону противника в ходе военного конфликта, в котором участвует Россия. За это будут давать 20 лет колонии.

Источник: Reuters

Законопроектом предлагается внести такое уточнение в ст. 275 УК РФ (госизмена). В ст. 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) предлагается закрепить «ответственность за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов нашей страны при отсутствии признаков государственной измены». За это будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Какие еще нормы предлагает законопроект:

  • введение уголовной ответственности за участие за пределами РФ в деятельности и организации деятельности нежелательной в РФ иностранной или международной неправительственной организации (сейчас наказывают только за участие в таких НПО на территории РФ);
  • введение ответственности за передачу, сбор, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных Сил РФ, совершенные в условиях вооруженного конфликта — от 10 до 20 лет;
  • введение ответственности за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против РФ, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти и их должностными лицами полномочий по обеспечению безопасности РФ — штраф в размере 100−500 тыс. руб. либо лишение свободы на 2−4 года (группой лиц — с использованием служебного положения, с использованием СМИ либо интернета — 300 тыс. — 1 млн руб. либо 3−6 лет лишения свободы);
  • ответственность за вербовку, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях — лишение свободы на срок от 12 до 18 лет (сейчас 4−8 лет);
  • привлечение наемников для участия в военных действия с использованием служебного положения или в отношении несовершеннолетнего — лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. (сейчас от 7 до 15 лет);
  • ответственность за участие в вооруженном конфликте или военных действиях для самого наемника — лишение свободы на срок от семи до 15 лет (сейчас 3−7 лет).

Законопроект внесли депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Андрей Красов (все из «Единой России»). Инициатива появилась на фоне военной операции России на Украине. Документ не успели рассмотреть на заседании ГД 9 июня. По словам одного из критиков документа, коммуниста Юрия Синельщикова, палата могла специально «не успеть» рассмотреть документ, чтобы вернуть его на доработку.

Виктория Колганова

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