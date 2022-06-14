Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении понятия госизмены

Законопроектом предлагается внести такое уточнение в ст. 275 УК РФ (госизмена). В ст. 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) предлагается закрепить «ответственность за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов нашей страны при отсутствии признаков государственной измены». За это будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.
Какие еще нормы предлагает законопроект:
Законопроект внесли депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Андрей Красов (все из «Единой России»). Инициатива появилась на фоне военной операции России на Украине. Документ не успели рассмотреть на заседании ГД 9 июня. По словам одного из критиков документа, коммуниста Юрия Синельщикова, палата могла специально «не успеть» рассмотреть документ, чтобы вернуть его на доработку.